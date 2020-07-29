Стало известно о смерти первого мужа Наргиз

Москва, 29 июля. Заслуженный артист Узбекистана и композитор Руслан Шарипов скончался в этот вторник в возрасте 53 лет. Об этом сообщает министерство культуры Узбекистана.

Как сообщают близкие покойного артиста, причиной его смерти стал инсульт.

«Он не умер от коронавируса. Руслан скончался от инсульта», — цитирует слова собственного источника узбекское издание UPL24.

Шарипов был также известен как первый муж певицы Наргиз, однако их брак быстро распался. По словам певицы, муж изменил ей, когда она, будучи беременной, уехала на обследование. У Наргиз от брака с Шариповым есть дочь Сабина.

Шарипов родился в Самарканде 10 сентября 1966 года. Он получил известность, как создатель групп «Болалар» и «Байт». Кроме того, он писал музыку для таких коллективов Setora, «Шахзод» и «Хужа».

Сама Наргиз недавно сменила продюсера после скандала с Максимом Фадеевым. В августе прошлого года продюсерский центр Malfa направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым. Наргиз резко отреагировала на разрыв, случился скандал. Она заявила, что Фадеев постоянно контролировал все ее действия, а заработанные ею деньги уходили на прихоти Ольги Серябкиной.

Напомним, что в начале месяца в Риме на 92 году жизни умер известный композитор, дирижер и аранжировщик Эннио Морриконе. По данным итальянских СМИ несколько дней назад музыкант сломал бедренную кость. Он скончался в больнице, до последнего мгновения сохраняя полную ясность рассудка.