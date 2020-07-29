Генпрокурор Барр заранее обвинил Россию во вмешательстве в грядущие выборы США

Вашингтон, 29 июля. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Россия может вмешаться в выборы американского президента, которые пройдут в этом году. Об этом он заявил во время своего выступления на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса.

Журналисты задали ему вопрос, может ли Москва попытаться оказать влияние на выборы президента США.

«Я думаю, что мы должны исходить из того, что они могут, пытаются», — ответил Барр.

При этом прокурор призвал заранее исходить из того, что Россия якобы заинтересована во вмешательстве в выборы. Также он отметил, что уверен в «российском вмешательстве» или ее попытке на прошлых президентских выборах 2016 года.

Ранее Уильям Барр назвал расследование о «российском вмешательстве» сфабрикованным и указал на множественные грубые нарушения.

Напомним, что Россию обвинили во «вмешательстве в выборы» после избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Экс-спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам своего расследования подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом действующего главы Белого дома. Расследование Мюллера, на которое были потрачены миллионы долларов американских налогоплательщиков, оказалось провалом.

Недавно британские депутаты обвинили Россию в попытках оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. При этом в Лондоне не представили каких-либо фактов, подтверждающие «вмешательство» Москвы.