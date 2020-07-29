В Совфеде назвали примитивными заявления ЕС о «милитаризации» Крыма

Москва, 29 июля. Обвинения ЕС в адрес России о «милитаризации» Крыма являются примитивными, заявил сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее представители Евросоюза раскритиковали закладку десантных кораблей в Керчи, заявив, что это свидетельствует о «милитаризации» Крыма и негативно сказывается на региональной безопасности в Черном море.

«Евросоюз неспособен объективно оценить обстановку, которая происходит в мире, продолжая демонстрировать полную примитивность в своих оценках происходящего в России и в Крыму в частности», — заявил Цеков.

Он напомнил, что целенаправленной милитаризацией занимаются страны НАТО, чьи военные базы поэтапно и бесцеремонно приближаются к российским границам. Действия же России по закладке кораблей в Крыму носят исключительно оборонительный характер. Цеков напомнил, что Россия строит корабли на собственной территории.

Российский президент Владимир Путин в этом месяце принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи. Два универсальных десантных корабля получили названия «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова выступили за то, чтобы полуостров вошел в состав Российский Федерации. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.