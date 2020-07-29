Пентагон признал новые российские подлодки «серьезной проблемой»

Вашингтон, 29 июля. Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк заявил, что новые российские подводные лодки и крылатые ракеты стали «серьезной проблемой» для Соединенных Штатов.

В американском Сенате проходят слушания профильного комитета по поводу назначения Ван Херка на должность главы Северного командования Вооруженных сил США (NORTHCOM), отвечающего в том числе за ситуацию в районе Северной Америки.

«На протяжении 30 лет наши соперники и потенциальные противники наблюдали, как США осуществляют сдерживание, как мы конкурируем, как ведем себя во время конфликтов. У Китая и России была возможность развиваться, наблюдая за нами во всех областях. Россия реализует стратегические возможности, такие как подводные лодки, отследить которые сегодня — серьезная проблема», — отметил Ван Херк, выступая перед сенаторами.

Генерал добавил, что современные субмарины, оснащенные крылатыми ракетами, могут угрожать территории США, что также представляет собой «опасную проблему». Он подчеркнул, что Китай идет по тому же пути, и его войска все в большей степени способны действовать в качестве экспедиционных, то есть далеко от собственной территории.

Ранее RT сообщил, что в Пентагоне признали отставание от России и Китая в области создания гиперзвукового оружия и мотивировали тем самым необходимость «переосмысления ядерного потенциала страны» в качестве меры сдерживания против потенциальных противников.