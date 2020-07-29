Дуров объяснил, о чем должен волноваться каждый владелец iPhone

Москва, 29 июля. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил американскую компанию Apple в создании мифов вокруг магазина App Store, позволяющих обманывать пользователей.

В своем Telegram-канале Дуров обратил внимание на то, что, создавая завесу из необоснованных мифов вокруг App Store, Apple пытается оправдать комиссию в 30% для разработчиков приложений. По его словам, один из таких мифов состоит в том, что такая высокая комиссия помогает компании содержать App Store. На деле, подчеркнул он, Apple тратить на магазин лишь малую часть того, что получает с комиссией.

«Каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов. Однако затраты на хостинг и модерацию приложений исчисляются не в миллиардах, а в десятках миллионов. Мы в Telegram заем это, потому что размещаем и модерируем большее количество доступного публично контента, чем App Store. Поддержание любой крупной видеоплатформы требует больше серверов, чем содержание каталога приложений», — сказал Дуров.

Он добавил, что у Apple есть «запас» в объеме около 200 миллиардов «свободных» долларов, которые компания могла бы направить на совершенствование своих смартфонов, но не делает этого. Дуров опроверг предположение, что каждый разработчик потенциальном может создать свою операционную систему (ОС) и успешно конкурировать с Apple, поскольку далее начнутся проблемы с разработчиками приложений, которых трудно заставить выпускать программы под новую ОС.

«Разработчики не создают приложения под новую систему из-за отсутствия у нее достаточного количества пользователей, а пользователи не покупают телефоны с новой системой из-за отсутствия в них достаточного количества сторонних приложений», — отметил основатель Telegram.

Дуров подчеркнул, что разработчики вынуждены писать свои приложения под iOS и Android, между которыми поделен рынок, при этом Apple запрещает пользователям устанавливать программы не из App Store.

Напомним, в данный момент в ЕС и США продолжается антимонопольное расследование в отношении Apple, касающееся в том числе ограничения способности разработчиков сообщать пользователям о возможности альтернативных и более дешевых способах совершения покупок.