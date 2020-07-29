Как уложить короткие волосы красиво: оригинальные способы и идеи

Несмотря на то, что за длинной шевелюрой весьма непросто ухаживать, собрать ее в прическу гораздо проще, чем короткую. Однако не стоит расстраиваться, существует масса укладок даже для самых коротких волос.

Как укладывать короткие волосы: основные правила

Любые волосы будут выглядеть ухоженными и блестящими если во время сушки использовать правильную расческу. Подберите себе брашинг, который будет отлично подходить к вашей длине волос, хорошо их расчесывать и способствовать их равномерному просушиванию.

Волосы необходимо защищать от воздействия высоких температур. Обязательно используйте термозащиту, иначе короткая прическа внезапно может стать еще короче из-за сильной ломкости прядей.

Не забывайте про объем! Все короткие стрижки будут смотреться не так стильно, если прическе не придать объем. Здесь вам на помощь придут различные стайлинг-гели, лак и фиксирующие муссы. Однако с этими средствами важно не переборщить, иначе вы рискуете создать эффект грязной головы. Здесь нужно уделить внимание правильному подбору средства, которое на 100 процентов подойдет вашей структуре волос. Чтобы не ошибиться внимательно изучите инструкцию перед покупкой.

Также коротким волосам нужна тщательная и хорошая фиксация. Только благодаря ей вы сможете придать прическе законченный вид. Для этого фиксирующий лак лучше распылять на расстоянии примерно 20-30 сантиметров. Укладочное средство не склеит пряди и ляжет равномерно. Зачастую стилисты пользуются небольшой хитростью — они наносят лак перед применением воска. Это делает прическу гладкой и блестящей.

Варианты домашней укладки коротких волос

Обладательницам каре отлично подойдет объемная укладка с боковым пробором. Для начала голову нужно тщательно высушить. Постарайтесь разделить волосы на несколько слоев, чтобы каждый из них тщательно просушить и придать прядям объем. Создайте боковой пробор на сторону, которая вам больше подходит.

Затем понадобится утюжок или плойка, чтобы сделать легкие волны. Если же получились слишком сильные кудри, то их можно расчесать — это поможет придать прическе более объемный вид и смягчит структуру локонов.

Прическа почти готова! Осталось нанести немного лака, и смело собираться на встречу с подругами, которые наверняка попросят у вас телефон стилиста.

Трендом этого лета можно назвать укладку с небольшим пучком. Причем здесь не нужна слишком длинная шевелюра. Необходимо только собрать пряди от лица и создать из них на макушке небольшой небрежный пучок. Закрепите его тонкой резинкой и несколькими невидимками.

Для создания дополнительного шарма прядки можно немного накрутить утюгом. Тогда эта укладка отлично подойдет для романтического свидания.

А для торжественного вечера или семейного праздника можно сделать объемный пучок. Для этого пряди нужно закрутить в крупные локоны. Затем из волос на макушке создайте хвостик — именно вокруг него и будет производиться дальнейшая укладка.

Начиная с челки берите некрупные пряди и закалывайте их невидимками в зоне начала хвоста. Старайтесь сильно не натягивать волосы, ведь главное в этой прическе — объем. Оставшийся хвостик аккуратно зачешите для придания объема, а после нанесения воска для укладки сформируйте из него красивый цветок. Прическу осталось закрепить лаком с сильной фиксацией и при желании добавить заколки или шпильки с небольшими бусинами.

Вот так легко и просто можно создать прическу мечты, даже не имея длинной шевелюры. В этом деле главное терпение, ловкость рук и старание. Будьте уверены, что многие будут просто очарованы вашими волосами и захотят узнать у вас «рецепт красоты».