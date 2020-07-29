Пригожин заступился за Лолиту после нападок Лозы, назвавшего ее «зажравшейся»

Москва, 29 июля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту певицы Лолиты Милявской, которая подверглась нападкам со стороны Юрия Лозы, сообщает Пятый канал.

Недавно Юрий Лоза выразил недовольство тем, что Лолита просит за концерт около 40 тыс. долларов. По его словам, певица «зажралась». Он пожаловался, что шахтеры получают за свой труд в сотни раз меньше, чем артисты «за 20 минут стояния на сцене».

Иосиф Пригожин в свою очередь заявил, что такая «достойная» исполнительница как Лолита имеет право требовать за свои выступления гораздо больше.

«Она может позволить себе и миллион просить, и два, и сто миллионов. Есть определенные условия ее жалования. У каждого своя экономика и своя стоимость», — подчеркнул продюсер.

Пригожин отметил, что Лолита «стоит всех этих денег без всяких прелюдий, о которых говорит господин Лоза». По его словам, Юрий Лоза ведет себя не по-мужски, жалуясь на доходы певицы.

«Не по-мужски комментировать и давать советы, что делать Лолите», — сказал Иосиф Пригожин в беседе с Пятым каналом.

Ранее концертный промоутер Евгений Морозов рассказал, что концерт Софии Ротару стоил 17 тыс. долларов до кризиса 1998 года. По его словам, с тех пор гонорары певицы выросли в четыре раза. Так же он отметил, что в 1998 году концерт Аллы Пугачевой стоил 25 тыс. долларов. Сейчас за частное выступление Примадонна требует 350 тыс. евро.