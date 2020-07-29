Вашингтон, 28 июля. Большая часть анализов на коронавирус, которые берутся в США, становятся бесполезны из-за слишком долгого периода выдачи результатов. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, ситуация, когда интервал между взятием анализа и получением результата в среднем превышает 48 часов, является «безумием».

«Такой тест является полной потерей [времени и средств]. Большая часть данных о том, как много мы тестируем, является пустой тратой», — объяснил миллиардер.

Лаборатории в США сейчас перегружены и результаты тестов на коронавирус сообщаются людям через несколько дней, неделю или даже более продолжительный срок.

«Никто не должен платить даже $1 за тест, результаты которого приходится дожидаться более трех или семи дней», — заявил Гейтс.

Он объяснил, что в этом случае люди получают результаты анализов слишком поздно и не принимают должных мер, распространяя инфекцию вокруг себя.

Напомним, что по мнению Гейтса, на преодоление последствий распространения нового вируса человечеству понадобится от одного года до двух лет. Он подчеркнул, что для того, чтобы преодолеть первый этап пандемии, нужно выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к распространению вируса. По мнению миллиардера, люди надолго изменят свое поведение.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.