Москва, 29 июля. Российская телевизионная ведущая и певица Айза Анохина оказалась в центре нового скандала. По данным информационного издания «СтарХит» артистка сильно поссорилась с другой знаменитостью — Юлией Барановской. Конфликт между представителями шоу-бизнеса произошел во время проб на роль ведущих нового шоу для YouTube-канала Gazgolder, которое получило название «Конечно, Вася!».

Первоначально планировалось, что ведущими нового шоу станут Юлия Барановская, Жанна Левина, а также сама Айза Анохина. Но во время пробных съемок знакомство трех девушек не задалось и переросло в конфликт. Айза отметила, что сильно повздорила с Барановской из-за манеры ее подачи материала на камеру.

«Меня, Барановскую и Левину хотели сделать ведущими одной передачи для YouTube. Нас пригласили познакомиться друг с другом, но уже через десять минут я поняла, что мы не сможем работать с Юлей. Потому что она, как в своей передаче, все время кричала, вскакивала», — рассказала Айза.

Скандал с Юлией Барановской стоил Айзе Анохиной места в шоу «Конечно, Вася!» — на роль новой ведущей назначили популярную юмористку Наталью Краснову. Она раскрыла детали первого выпуска, а также заметила, что очень рада принимать участие в съемках нового шоу на YouTube-канала Gazgolder.

«Тема — подкаблучники и жены-манипуляторши». Может ли жена запрещать мужу общаться с друзьями, выпивать и ходить без нее куда-нибудь?» — написала ведущая.

Ранее пользователи сети Интернет оценили провокационное видео актрисы театра и кино Кристины Асмус, на котором она показывает «бурный оргазм». Артистка подписала свой пост, заметив, что у нее «после развода оргазм только такой».