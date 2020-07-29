Красноперов объяснил, почему в новейшем истребителе РФ Су-57 больше нечего улучшать

Москва, 28 июля. Российский летчик, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов подробно рассказал о возможностях и боевом применении отечественного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. В интервью информационному изданию «НьюИнформ» авиационный эксперт объяснил, почему в новейшем истребителе Су-57 больше нечего улучшать, а также прокомментировал планы Великобритании разработать новейший самолет шестого поколения.

Ранее ВВС Великобритании в одной из социальных сетей опубликовали промо-ролик, на котором показали, как будет выглядеть истребитель шестого поколения Tempest. Речь идет о многофункциональном летательном аппарате, который может быть использован при выполнении различных военных операций.

Красноперов, комментируя сообщение ВВС Великобритании, заметил, что Россия на данный момент обладает истребителями, которые отвечают всем боевым и авиационным требованиям современных вооруженных сил. Прежде всего стоит выделить Су-57, который обладает огромным военным потенциалом и способен осуществлять различные операции под носом у противника.

«Это самолет уже пятой серии. Это значит, что помимо того, что он отвечает всем требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения, он уже стал для радаров практически невидимым», – заявил Красноперов

Устройство отечественного истребителя и современные технологии позволили сделать Су-57 практически невидимым для вражеских систем ПВО и самолетов противника.

«Су-57 – это, конечно, не самолет-невидимка, но вражеские радары не способны его обнаружить. Это достигается за счет содержания в его металлической поверхности поглощающего компонента, который не отражает радиоволны», – отметил эксперт.

Красноперов провел сравнительный анализ возможностей Су-57 с боевыми истребителями других стран и пришел к выводу, что отечественный самолет является самым продвинутым сразу по нескольким параметрам. При этом, в боевой машине ВКС РФ больше нечего улучшать, поскольку на борту установлено огромное количество различных систем, которые позволяют завоевывать превосходство в воздухе.

«Я думаю, что в самолетостроении уже достигнута вершина. И лучше всех истребители делают именно в России. Потому что, если сравнить, с нами могут конкурировать только американцы. А они выпустили свой последний истребитель серии Phantom, как аналог нашего Cу-57. Но он, по факту, не отвечает требованиям, предъявляемым к самолетам пятого поколения по скорости», – резюмировал Красноперов.

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