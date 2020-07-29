Вассерман рассказал, во что может вылиться нынешнее противостояние России и США

Москва, 29 июля. Известный российский журналист, публицист и военно-политический эксперт высказался о новом военном бюджете США на 2021 год. Он обратил внимание, что из 740 млрд долларов, которые выделяются правительством, около 3,8 млрд пойдет на поддержание программы «Европейская инициатива сдерживания», направленной против РФ. Кроме того, в бюджет были включены новые санкции против реализации и эксплуатации таких крупных энергетических проектов как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон объясняет данные экономические ограничения защитой энергетической безопасности Европы.

Недавно глава Госдепа Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2». Речь идет о дополнительных экономических ограничениях, которые предусмотрены законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Вассерман заявил, что новые санкции, которые США планируют ввести против «Северного потока — 2», направлены для достижения определенной стратегии Вашингтона. Прежде всего, подобными ограничениями американцы планируют избавиться от промышленной конкуренции по стороны ЕС.

«Ради мировой монополии не жаль ни денег, ни союзников. Без дешёвого газа из России энергоемкая промышленность Европейского Союза станет неконкурентоспособной. Потому США и перекрывают наши трубы для ЕС. Что символично, в военном бюджете», — комментирует Вассерман.

Журналист также заметил, что нынешнее противостояние России США по многим политическим и экономическим вопросам может вылиться в крупномасштабный военный конфликт между странами.

«Все по Марксу: выбраться из нынешней Второй Великой депрессии можно либо всем вместе, либо через войну. Что-то мне подсказывает, что договориться с нынешней элитой США мало у кого получится», — резюмировал Вассерман.

Ранее Вассерман заметил, что России необходимо выступить гарантом Минских соглашений и призвать Украину к порядку. Он заметил, что у Москвы есть рычаги давления на Киев, благодаря которым украинские власти начнут выполнять свои обязательства по урегулированию ситуации в Донбассе.