МИД РФ отреагировал на блокировку «Царьграда» сервисами Google

Москва, 29 июля. Министерство иностранных дел РФ призвало правозащитников отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» сервисами Google. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

«Без предупреждения и объяснения причин ночью был заблокирован с формулировкой «без возможности восстановления» официальный аккаунт телеканала «Царьград» в видеохостинге YouTube с аудиторией более 1 млн подписчиков и связанные с ним каналы «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что редакции канала также был закрыт доступ к сервисам Google. Как сообщает МИД, YouTube заблокировал аккаунты ряда экспертов, придерживающихся взглядов, близких принципам редакционной политики «Царьграда».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация YouTube пренебрегла своим же правилом отправлять предупреждение с указанием конкретных нарушений. Она призвала профильные организации и правозащитников отреагировать на данный инцидент.

Ранее основатель «Царьграда» Константин Малофеев назвал блокировку аккаунта телеканала в YouTube следствием гибридной войны против России. По его словам, издание уже направило заявление в Роскомнадзор и составило заявление в суд. Малофеев рассчитывает, что ведомства заставят администрацию американского видеохостинга соблюдать российское законодательство.