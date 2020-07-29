Оператор «Северного потока – 2» подал апелляцию на решение суда ЕС по Газовой директиве

Москва, 28 июля. Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором строительства газопровода «Северный поток – 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшегося рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

«Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы компании.

Иск об отмене документа, вносящего поправку в Газовую директиву ЕС, был подан компанией Nord Stream 2 AG в Суд общей юрисдикции Европейского союза. Позиция компании заключается в том, что эта директива является нарушением правовых принципов ЕС о равном обращении и пропорциональности. Суд принял решение отказать в рассмотрении иска по процессуальным соображениям, при этом иск не был отклонен по существу.

Напомним, что, как сообщалось в начале июля, власти ФРГ нашли способ, благодаря которому можно обойти Газовую директиву Европы и не мешать строительству «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 километра, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.