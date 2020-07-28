Алена Кравец разоблачила роман Прилучного и Карпович

Москва, 28 июля. Павел Прилучный и Мирослава Карпович, которым поклонники приписывают любовные отношения, теперь вместе играют в новом театральном спектакле. Модель и светская львица Алена Кравец увидела во всей этой истории массовый обман. По ее словам, постановка «Влюбленные с Монмартра» — тот же спектакль, что и «Косметика врага», но с небольшим отличием.

До этого Прилучный играл в «Косметике врага» с другими актрисами, но в новом спектакле изменился лишь один момент — актерский состав. В нем будет играть Карпович, которой приписывают роман с главным актером. Алена Кравец говорит, что это решение было принято неспроста. По ее словам, интерес зрителей к новому спектаклю на фоне недавних событий в личной жизни актеров будет повышенным.

«Люди будут думать, что это новый спектакль, купятся на красивую афишу, новое название. Но окажется, что это та же «Косметика врага»! Но на фоне разговоров о романе Карпович и Прилучного трагический спектакль о раздвоении личности, об изнасиловании и убийстве жены приобретает какой-то романтичный флер», — отмечает светская львица.

Ранее актриса Мирослава Карпович рассказала, что однажды ей поступило предложение от мужского эротического журнала принять участие в откровенной фотосессии. По ее словам, она согласилась, но перед этим посоветовалась с родителями. Карпович украсила обложку мужского журнала на пике своей популярности — когда играла в сериале «Папины дочки».