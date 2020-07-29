Эксперты обсудят возможность организации Западом «украинского сценария» в Белоруссии

Москва, 28 июля. В Москве в эту среду состоится конференция, на котором будет опубликовано исследование, доказывающее подготовку Западом революции по украинскому сценарию в Белоруссии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Соответствующий доклад под названием «Сценарий цветной революции в Республике Беларусь 2020» будет представлен в помещении Дома общественных организаций.

Как отмечают аналитики, в Белоруссии активизировалось большинство «инструментов революции» – таких как НКО, соцсети, Telegram-каналы и так далее. Это может говорить о том, что Запад перешел в фазу открытого противостояния с Белоруссией. С конца мая все крупные СМИ Запада резко сменили риторику в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Это указывает на существование единого центра управления всей кампанией.

Также отмечается, что Запад значительно увеличил объем финансовых вливаний в белорусские НКО, исследовательские центры, молодых лидеров со стороны американских и европейских фондов за последние два года. Как пишет Telegram-канал «Псковские новости», сейчас Белоруссия напоминает Россию конца девяностых годов.

Напомним, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года. Ранее ЦИК республики отказался регистрировать двух оппозиционных кандидатов на выборах, после этого в Минске прошли протестные акции. В июле в некоторых городах Белоруссии прошли несанкционированные акции солидарности после того, как местный Центризбирком отказал двум оппозиционным кандидатам в регистрации для участия в выборах.