Россия может расширить применение экономических санкций

Москва, 28 июля. Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять санкции на предприятие, если иностранные физические и юридические лица, уже находящиеся под экономическими ограничениями, имеют в ней долю более 25%.

Данные меры предполагается распространить на ограничения, введенные в октябре 2018 года в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. Под них попали 322 украинских гражданина и 68 компаний в ответ на аналогичный шаг Киева.

Действующее законодательство учитывает возможность наложения экономических санкций на физические лица и компании, однако в тексте не прописана возможность ограничений для подконтрольных нежелательному лицу организаций. Если закон будет принят, то организации, которые могут проводить финансовые операции в интересах находящегося в санкционном списке лица, будут обязаны блокировать операции с деньгами или другим имуществом подсанкционных физических и юридических лиц.

Отмечается, что Центробанк сможет отзывать лицензии у компаний, в течение года неоднократно нарушавших законодательство. Согласно документу, блокируемое лицо сможет проводить операции для получения и расходования социальных выплат, а также для уплаты налогов и штрафов.