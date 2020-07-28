Онищенко заявил, что второй волны коронавируса в России не будет

Москва, 28 июля. Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко в одном из недавних интервью заявил, что второй волны заболевания коронавирусом в России не будет.

«О новом эпидемическом развитии или пандемическом развитии коронавируса говорят — этого не будет. <…> Коронавирус не такой мобильный с точки зрения прорыва популяционного иммунитета», — говорит Онищенко.

Он подчеркнул, что необходимость тотальной вакцинации жителей России отсутствует. При этом Онищенко призвал направить все усилия на защиту группы риска — людей старше 65 лет. Также парламентарий советует регулярно прививаться от гриппа, так как каждый год происходят вспышки сезонных ОРВИ. Недавно депутат рассказывал об основных симптомах коронавируса и отличиях этой инфекции от гриппа.

До этого Онищенко говорил, что предстоящей осенью-зимой коронавирус может циркулировать вместе с другими возбудителями респираторных заболеваний, но не более того, потому что у россиян уже сформировался высокий популяционный иммунитет.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что не видит предпосылок для возникновения новой волны коронавирусной инфекции в России, передает RT. Он подчеркнул, что вторая волна заболевания не возникнет, если все будут следовать рекомендациям Роспотребнадзора и медиков.