Киев, 28 июля. Прекращение войны в Донбассе означает политическую смерть для украинской элиты, заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров. Именно поэтому, по его словам, Киев не будет соблюдать никакие договоренности по перемирию на востоке страны.

Он подчеркнул, что добиться мира можно лишь политическим решением по разводу сил средств на всей линии разграничения в Донбассе.

«Можно договориться о прекращении огня на семь дней, стрелять не будут шесть дней, а на седьмой день обязательно найдется кто-то, кто выстрелит. На Украине обязательно найдется политическая сила, которая этот инцидент подхватит и раскрутит его, до мирового масштаба. Потому что украинские политики кровно заинтересованы в войне, окончание войны – это их политическая смерть», — объяснил Килинкаров.

Экс-депутат добавил, что хаос на Украине закончится лишь после того, как все участники государственных переворотов будут привлечены к ответственности. Килинкаров объяснил, что имеет в виду как события 2014 года, так и 2004-го. По его словам, не исключено, что украинские элиты захотят провести подобное и в третий раз.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.