В Сети появилось фото обнаженной дочери певицы Славы в постели с Ромой Желудем

Москва, 28 июля. В одной из социальных сетей появилась необычная фотография, на которой запечатлена обнаженная дочь известной российской певицы Славы Александра Морозова в постели с блогером Ромой Желудем. Кадр, попавший в Интернет, вызвал большое количество вопросов у подписчиков девушки. Фанаты породили слухи, что Морозова и Желудь находятся в любовных отношениях. По данным издания «СтарХит», фото было сделано во время съемок дебютного музыкального клипа, который станет дополнением новой песни девушки.

Дочь известной певицы Славы собирается покорить музыкальный олимп и стать такой же знаменитой, как и мама. Музыкальную карьеру 21-летняя девушка готовится начать с музыкального клипа, где в главной роли предстанет скандальный блогер Рома Желудь. Продвижением юной артистки займется сама Слава, которая готова к реализации первого продюсерского проекта и уверена в успехе.

Александра Морозова для съемок дебютного клипа специально прилетела в Москву из Франции, где жила и училась. Сейчас же юная певица вовсю работает над новым материалом и мечтает стать популярной певицей. Подписчики девушки уверены, что она сможет удивить их своими музыкальными талантами.

Стоит отметить, что Александра Морозова ужа давно пытается завоевать своих фанатов, выкладывая в социальные сети откровенные фотографии. Девушка эпатирует публику необычными образами и обнаженными фотосессиями.

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