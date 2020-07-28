Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии

Магас, 28 июля. Неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Правоохранитель скончался от полученных ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

«В Сунженском районе Ингушетии неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — информирует пресс-служба территориального управления Росгвардии по Ингушетии.

По предварительным данным, трое человек открыли огонь по росгвардейцу в поле около дороги. После этого он сел в автомобиль, проехал несколько метров и скончался. Известно, что вместе с правоохранителем находилась девушка, она дает показания.

Ранее RT сообщало, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту ранения ножом врача скорой помощи в Симферополе. Приехавший на вызов психотерапевт получил ранение в шею. Сейчас медик находится в реанимации в стабильном состоянии.