Соперница Лукашенко на выборах рассказала, кому принадлежит Крым

Минск, 28 июля. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопросы в эфире «Еврорадио». Один из вопросов был посвящен принадлежности Крыма.

Светлана является супругой видеоблогера Сергея Тихановского, который собирался принять участие в выборах президента Белоруссии, однако не сумел зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения. Причиной стал его административный арест за несанкционированную акцию протеста, вследствие чего он не смог лично подписать необходимые документы. В итоге инициативную группу зарегистрировала его супруга, ставшая кандидатом в президенты Белоруссии.

Тихановской задали вопрос о «российском следе в деятельности ее мужа». По ее словам, подобные претензии беспочвенны и ничем не оправданны.

«Нельзя обвинить человека в каких-то пророссийских следах, если он когда-то работал в России в другом направлении (в сфере рекламы. — Прим. ФАН). У нас все в России работают, ездят на заработки», — заявила она.

Также она ответила на вопрос «чей Крым?».

«Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически — российский? И не мучайте меня больше», — ответила Тихановская.

Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за присоединение к РФ. 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России. По его словам, вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно.