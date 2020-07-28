Женщины рассказали о грубейших ошибках мужчин, насмотревшихся порно

Москва, 28 июля. Женщины назвали самые распространенные ошибки мужчин, которые они совершают во время секса.

Женская половина пользователей Reddit отметила, что чрезмерное увлечение порнографией способно разрушить интимные отношения партнеров. Большинство женщин пожаловались на попытки мужчин, которые насмотрелись роликов для взрослых, перенести порно в реальную жизнь. Однако в жизни эти техники так не работают.

Многие пожаловались на отсутствие прелюдии и пренебрежение мужчинами средств контрацепции. Кроме того, женщин раздражает частая смена позиций и темпа в сексе.

Пользователи также указали на незнания многих мужчин анатомии. По их мнению, их спутники понятия не имеют, где на самом деле у женщин находятся эрогенные зоны. Пробел в знаниях женщины объясняют негативным влиянием порнографии, в центре которой строит удовлетворение молодых людей, а не девушек. Они с сожалением отметили, что порноактрисы в роликах для взрослых являются лишь инструментом для ублажения партнеров.

А вот что женщины не могут простить мужчинам при близости — отсутствие гигиены. Большая часть дам отметила именно этот пункт как грубейшую ошибку противоположного пола.