Абхазия продлила ограничения на въезд из России

Сухум, 28 июля. Абхазия продлила ограничения на пересечение границы с Россией из-за пандемии коронавируса до 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

«На основании решения координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года: внести в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года следующие изменения: а) в пунктах 2-4 слова «28 июля» заменить словами «4 августа», — отмечается в документе.

Представители Роспотребнадзора, которые с 23 по 26 июля инспектировали туристические объекты Абхазии, посчитали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Абхазии составляет 63. Выздоровели 37 пациентов, скончались двое.

Ранее стало известно, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, международные рейсы пока будут летать только из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Также сообщается, что Эстония продлила ограничения на прямое авиасообщение с Россией и еще семью странами до 31 августа в связи с пандемией COVID-19, передает RT. Ограничение авиасообщения также коснулось Болгарии, Португалии, Испании, Хорватии, Швеции, Люксембурга и Румынии.