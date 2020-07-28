Барр указал на грубые нарушения в расследовании о «российском вмешательстве»

Вашингтон, 28 июля. Министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование о «российском вмешательстве» сфабрикованным и указал на множественные грубые нарушения. Об этом говорится во вступительном слове Барра, который выступит во вторник на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса.

Он пообещал сделать все возможное, чтобы разобраться в серьезных нарушения, связанных с сфабрикованным делом о «вмешательстве» России в избирательный процесс США. Барр добавил, что в отношении него были предприняты попытки дискредитации, которые совершали представители Демократической партии.

Оппоненты пытались приписать генпрокурору то, что он якобы действует по указке американского лидера Дональда Трампа.

«Решения по уголовным делам были независимы, основаны на законе и фактах, без какого-либо указания или вмешательства со стороны Белого дома или кого-либо за пределами министерства юстиции», — приводит ТАСС словам Барра.

После победы Трампа на президентских выборах в США обвинили Россию во «вмешательстве». Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам своего расследования подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом нынешнего главы Белого дома. Его расследование оказалось провалом и стоило американским налогоплательщикам миллионов долларов.