Киев, 28 июля. Известный киевский политолог Ростислав Ищенко высказался о результатах переговоров Минской трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию гражданской войны на Донбассе. В статье, опубликованной на сайте информационного издания «Украина.ру», Ищенко рассказал, как Киев использовал договоренности, которые были согласованы ТКГ.

Ранее СМИ сообщили, что представители Трехсторонней контактной группы по Минским соглашениям провели переговоры, по результатам которых удалось установить новый режим прекращения огня. Комплекс мер по Донбассу начал действовать с 27 июля, но представители ДНР уже сообщили о нарушениях со стороны вооруженных сил Украины. Украинские военнослужащие отрывают огонь из автоматического оружия, а также используют подствольные гранатометы.

Ищенко, комментируя новые договоренности ТКГ, заявил, что Киев попытался использовать успешные переговоры в свою пользу. Президент Украины и соратники, пытаясь очередной раз пересмотреть пункты Минских соглашений, хотели организовать новую встречу «нормандской четверки» на уровне министров и президентов.

По словам политолога, подобное желание Киева было принято Россией, Германий и Францией с непониманием. В Москве украинским властям напомнили, что очередные переговоры в подобном формате могут быть организованы только после того, как Украина выполнит предварительные условия по Донбассу. Представители Берлина также заметили, что ничего не знают ни о какой встрече министров иностранных дел. Париж и вовсе поспешил проигнорировать «украинские потуги», что является плохим сигналом для Киева, поскольку «серьезных игроков замечают всегда».

Ищенко уверен, что таким образом Россия, Германии и Франция поставили Киев на место, дав понять, что украинские власти оконфузились со встречей в нормандском формате. Украине фактически показали, что, прежде чем согласовывать новый саммит «нормандской четверки», ей необходимо выполнить пункты Минских соглашений.

Ранее Ищенко объяснил, почему Украина до сих пор находится в зоне геополитического влияния Российской Федерации. Он заявил, что подобный феномен объясняется политикой Киева и соседством двух стран.