Минобороны ответило на обвинения Финляндии в нарушении границы российскими Су-27

Москва, 28 июля. Четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, сообщают в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что перелет проходил по заранее согласованному маршруту, экипажи российских истребителей находились в постоянном контакте с пунктами управления воздушным движением.

«Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — информируют в Минобороны.

Ранее Министерство обороны Финляндии заявило, что российские Су-27 якобы нарушили воздушное пространство страны. Предполагаемое нарушение произошло в небе над водами Финского залива в районе Хельсинки примерно в 14.00. Инцидент расследуется финской пограничной службой. Российское военное ведомство неоднократно отмечало, что самолеты ВКС совершают полеты в строгом соответствии с международными нормами.

Также сегодня сообщалось, что российский истребитель Су-27 осуществил перехват американского самолета-разведчика «Посейдон» над нейтральными водами Черного моря. Воздушная граница России не была нарушена — иностранный самолет развернулся, сменив курс.