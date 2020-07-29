Курбан-байрам 2020: даты, история и традиции, правила хаджа, как приносят в жертву баранов

Курбан-байрам или Ид аль-адха — один из двух (помимо Ураза-байрама) важнейших праздников в исламе. Курбан-байрам посвящен событию, описанному в священных книгах всех авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. Речь идет о жертвоприношении, совершенном по велению Всевышнего ветхозаветным пророком Авраамом. В исламе речь идет о принесении в жертву пророком Ибрахимом (Авраамом) своего старшего сына Исмаила, прародителя арабов.

В память об этом событии последователи пророка Мухаммеда стараются хотя бы раз в жизни совершить паломничество (хадж) в Мекку, а также принести в жертву чистое с точки зрения ислама животное. Ритуальное жертвоприношение — это прерогатива мужчин, а вот в хадже участвуют и мужчины, и женщины.

Курбан-байрам 2020: когда отмечается

Наступление всех мусульманских праздников рассчитывают по исламскому лунному календарю Хиджры. Курбан-байрам наступает на 70-й день после праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам празднуют пять дней, в 2020 году празднование пройдет с вечера четверга, 30 июля, до вечера понедельника, 3 августа.

Хадж в 2020 году проходит с вечера вторника, 28 июля, до вечера воскресенья, 2 августа.

Из-за пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом, в этом году власти Саудовской Аравии, на территории которой находится священный для мусульман город Мекка, разрешили хадж только очень ограниченному кругу верующих, в основном это постоянно проживающие в стране. Паломники из-за рубежа, в том числе из России, в хадже в этом году участия не принимают, хотя обычно в эти дни организуются большие паломнические туры, в которых задействованы десятки тысяч российских последователей ислама.

История праздника Курбан-байрам

Согласно легенде, Аллах через архангела Джабраила (Гавриила) потребовал от пророка Ибрахима доказать свою преданность принесением в жертву старшего сына Исмаила, рожденного наложницей Хаджар (Агарь). Пророк не осмелился ослушаться и, несмотря на любовь к сыну, готов был принести требуемую жертву. Согласно исламским верованиям, Аллах, удостоверившись в покорности Ибрахима, в последний момент затупил нож, занесенный Ибрахимом над сыном, и заменил Исмаила жертвенным животным, кровь которого и была пролита. Тем самым Аллах дал понять, что ему не нужны человеческие жертвоприношения.

В память об этой истории верующие на Курбан-байрам совершают обряд жертвоприношения чистых с точки зрения ислама животных, как правило, баранов.

Традиции и правила хаджа

Хадж — это паломничество в священный для мусульман город Мекку в Саудовской Аравии. Согласно преданию, в Мекке находятся святыни, созданные пророком Ибрахимом и его сыном Исмаилом, заложившими традиции хаджа.

Считается, что совершить хадж раз в жизни должен каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства, заработанные исключительно честным путем. Хадж является одним из пяти столпов (обязательных предписаний) ислама (о четырех других читайте в материале Федерального агентства новостей о священном месяце Рамадан).

Главная святыня Мекки — огромный куб, который находится во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам и носит название Кааба. Согласно исламским верованиям, Каабу построил прародитель Адам, а затем святыню по велению Аллаха восстановили Ибрахим с Исмаилом.

Хадж — сложная шестидневная череда различных обрядов и молитв, совершаемых в строго определенном порядке по утвержденным правилам. Чтобы помочь верующим правильно исполнить все обряды, группы паломников сопровождает гид. Во время хаджа верующие в том числе совершают ритуальное побивание камнями дьявола и семь раз обходят вокруг Каабы, после чего совершается жертвоприношение. Подробнее о правилах и традициях хаджа можно прочитать здесь.

Курбан-байрам в России

В России Курбан-байрам отмечается широко, в регионах с преимущественно мусульманским населением первый день праздника является выходным. В других регионах работодатели, как правило, предоставляют отдых своим сотрудникам, исповедующим ислам.

Согласно традиции, в первое утро праздника (в этом году это 31 июля) верующие, надев праздничную одежду, приходят к главным городским мечетям, где совершается общая праздничная молитва. После этого последователи ислама отправляются в специально отведенные места, где можно совершить ритуальное жертвоприношение животного. В российских городах такие площадки вынесены в промышленные зоны, за нарушение установленных правил предусмотрены штрафы.

Курбан-байрам считается межконфессиональным праздником, в совместных трапезах принимают участие не только мусульмане, но также их друзья и сотрудники, не связанные с исламом.

В этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, массовые молитвы на Курбан-байрам запрещены, праздник предписано проводить в семейной обстановке. Как в 2020 году будет проходить Курбан-байрам на фоне запретов в связи с пандемией, читайте в репортажах Федерального агентства новостей от главных мечетей Москвы и Петербурга.

Как приносят в жертву баранов

Обряд жертвоприношения в память о жертве Ибрахима принято совершать, забивая барана, либо другое чистое с точки зрения ислама животное (например, верблюда). Верующий может совершить обряд сам, либо доверить это специально обученному посреднику (не обязательно мусульманину).

Жертва может быть принесена как от имени одного человека, так и от имени семьи или группы верующих — все зависит от достатка участников церемонии. Животное для обряда выбирают по специальным строгим критериям: баран обязательно должен быть молодым, здоровым и красивым.

По правилам перед принесением в жертву барана валят на землю головой в сторону Мекки, а потом перерезают ему горло. Тушу разделывают на месте, деля на три части. Треть мяса предназначена для праздничной трапезы того, от чьего имени принесена жертва. Вторая треть идет на подарок малоимущим из общины, не имеющим возможности принести жертву от имени своей семьи. Еще одна часть мяса предназначена для милостыни, чтобы в праздник никто не чувствовал себя обделенным.

Обряд жертвоприношения на Курбан-байрам неоднократно подвергался осуждению со стороны зоозащитников, но традиция так сильна, что с ней вынуждены считаться власти всех стран, где есть значительное мусульманское население.