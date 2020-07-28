Ученый из Франции рассказал, как вычислить коррупционера по весу чиновника

Москва, 28 июля. Исследователь из Университета Монпелье во Франции Павел Блавацкий связал избыточный вес политиков с уровнем коррупции в стране. Его работа опубликована в Economics of Transition and Institutional Change.

Ученый определил примерный вес политиков из постсоветских стран по фотографиям с помощью специального алгоритма. Затем он сравнил его с уровнем коррупции в государствах, использовав, в частности, данные Transparency International и Всемирного банка.

Как выяснилось, самыми стройными оказались политики из Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии — в этих государствах уровень коррупции считается минимальным на всем постсоветском пространстве. Тучные чиновники были в Таджикистане, Туркмении, Киргизии.

Исследователь отметил, что медианный индекс массы тела чиновников высоко коррелирует со всеми пятью индикаторами восприятия коррупции.

«Скрытая политическая коррупция становится видимой в буквальном смысле — на фотографиях высших политических деятелей», — указал ученый из французского университета.

Он также отметил, что некоторые данные могут быть неактуальными в связи с тем, что для анализа были задействованы фотографии трехгодичной давности. В некоторых странах, например, Армении и Украине, поменялись ключевые политики.