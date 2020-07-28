Эксперт Разуваев рассказал, когда рубль сможет вырасти по отношению к доллару и евро

Финансист Александр Разуваев заявил, что не удивлен существенным ростом в последнее время курса иностранной валюты по отношению к рублю. На это есть свои весомые причины.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» рассказал Федеральному агентству новостей, почему доллар и евро идут вверх и что будет с курсом дальше.

«К августу и в течение последнего летнего месяца рубль традиционно падает, — отметил Разуваев. — Если говорить серьезно, то, конечно, давит конвертация дивидендов российских компаний. Иностранцы получают рубли и покупают валюту. Но как только завершатся все крупные выплаты акционерам, давление на рубль ослабнет. Это мое мнение».

Собеседник ФАН не исключает того, что уже совсем скоро наступит не только стабилизация, но и даже произойдет некий такой «отскок», то есть рост рубля.

«Это может случиться уже в августе, — предположил он. — Понятно, что есть глобальные риски, которые, скажем так, тоже давят. Это свара в отношениях между США и Китаем, и, возможно, между Соединенными Штатами и Евросоюзом. И, конечно, есть опасения насчет новых санкций».

Последние в отношении России могут быть приняты не летом и даже не в начале осени, считает эксперт, а ближе к президентским выборам в США, которые состоятся 3 ноября. Например, против облигаций федерального займа (ОФЗ) или против банков.

«Наши власти настолько опасались нынешней рецессии, что хотели любой ценой этого, соответственно, избежать, — сказал Разуваев. — Но, видимо, избежать все-таки не удалось, если основной стала политика «дешевых денег». Они не сразу влияют, а через три-шесть месяцев. Рецессия-то искусственная, из-за карантина. Без него все будет нормально».

Ранее во вторник курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 85 рублей (85,02) — впервые со 2 апреля 2020 года. По сравнению с показателем суточной давности зафиксирован рост почти на 96 копеек. Курс доллара подрос на 91 копейку, в сравнении с понедельником, — до 72,48.

27 июля курс евро впервые с 22 апреля текущего года преодолел планку в 84 рубля.