В ДНР рассказали, как ВСУ относятся к новым договоренностям Зеленского и Путина

Донецк, 28 июля. Вооруженные силы Украины негативно относятся к режиму перемирия, поэтому продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов.

Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе переговоров прежде всего была затронута тема ситуации в Донбассе. Главы двух стран поприветствовали успехи Минской контактной группы, которая смогла согласовать новый режим прекращения огня на линии соприкосновения. Они также договорились продолжать предпринимать необходимые меры для мирного урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.

Селиванов, комментируя данные переговоры, рассказал, как ВСУ относятся к новым договоренностям Зеленского и Путина. Он обратил внимание, что в ДНР не верят, что военнослужащие Вооруженных сил Украины прислушаются к Киеву и будут четко соблюдать режим прекращения огня.

«Мы здесь уже привыкли к постоянным перемириям. И привыкли к обстрелам, которыми эти перемирия сопровождаются», – объяснил представитель ДНР.

Он также заметил, что украинские военнослужащие негативно относятся к режиму перемирия на Донбассе. ВСУ попросту могут нарушать договоренности, несмотря на приказ из Киева, а также намерено устраивать провокации на линии соприкосновения. При этом офицеры армии Украины могут не сообщать вышестоящему руководству об обстрелах населенных пунктов Донбасса.

«Очевидно, что эти люди как стреляли в Донбасс, так и будут стрелять. Как закладывали мины и совершали диверсии, так и будут это делать. Просто армейское начальство не будет докладывать. А нашу информацию об их диверсиях они по своей лживой манере будут объявлять пропагандой. Так что принципиально на линии соприкосновения ничего не изменится», – резюмировал Селиванов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ пользуются режимом прекращения огня для организации разведывательных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов различного класса. Кроме того, армия Украины уже несколько раз открывала огонь в сторону населенных пунктов Донбасса.