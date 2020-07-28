Нижегородские росгвардейцы нашли в лесу мужчину, пропавшего почти неделю назад 

Нижегородские росгвардейцы нашли в лесу пропавшего почти неделю назад мужчину. Пожилой селянин уже практически не мог шевелиться.

Обращение о пропаже 62-летнего жителя деревни Ченцово Нижегородской области поступило правоохранителям 23 июля. Сестра пропавшего рассказала, что два дня назад он ушел из дома и не вернулся. Женщина очень переживала, что родственник мог заблудиться в лесу по пути в соседнюю деревню. На поиски немедленно отправили полсотни росгвардейцев, полицейских, сотрудников МЧС и волонтеров

Только на пятый день тщательного обследования территории, когда, казалось, был проверен каждый квадратный метр леса, один из бойцов поисковой группы под руководством старшего лейтенанта Сергея Карабашева услышал тихий стон в нескольких метрах от себя, в лесном массиве. Там, к своему облегчению, росгвардейцы увидели пропавшего селянина, который уже практически не мог шевелиться.

«К этому моменту до завершения поисковой операции оставалось буквально 15 минут, — вспоминает Карабашев. — Когда мы обнаружили пропавшего, он был очень истощен и, по его словам, лежал там уже три дня, после того как долго блуждал по лесу. Мужчина был полуодет и просил пить. Мы оказали ему помощь, напоили водой, завернули в плащ, сообщили коллегам из МВД, вызвали скорую помощь и передали медикам. Уже спустя несколько минут мы были с ним в соседней деревне, куда приехали родственники. Женщины даже заплакали от радости, когда увидели его».

Как рассказал ФАН Сергей, после тщательного обследования в больнице пострадавший уже вернулся домой, где восстанавливается под присмотром семьи. Участвовавшие в поисковых мероприятиях военнослужащие в день выписки сходили к нему в гости, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, и посоветовать в будущем быть как можно осторожнее во время походов в лес.