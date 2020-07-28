Экономист спрогнозировал скорый рост нефтяных доходов России

Санкт-Петербург, 28 июля. Член Общественной палаты Ленинградской области, советник губернатора, кандидат экономических наук Владимир Петров заявил, что несмотря на кризисные явления в российской экономике, вызванные пандемией коронавируса, государство выполнит социальные обязательства в полной мере, включая меры поддержки малоимущего населения и бизнеса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В российском бюджете есть защищенные статьи, включающие социальный блок, которые не будут урезаны ни при каких обстоятельствах», — заявил Петров в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наши социальные права. На какую помощь может рассчитывать гражданин России?».

По мнению экономиста, среди факторов, влияющих на стабилизацию российской экономики, существенным является рост нефтяных доходов бюджета.

«Вся Европа и Америка стояли во время карантина, они не тратили нефть, поскольку их транспорт стоял в гаражах и терминалах. Запасы нефти, закупленные в то время, когда нефть упала, имеют тенденцию заканчиваться. Сейчас Европа ожила, Америка оживет чуть позже. Соответственно, прогнозируется повышение цены на нефть на осенью-зимой. Это логичный сценарий, который и будет осуществлен», — прогнозирует Петров.

Член ОП видит стабильным экономическое развитие Ленинградской области. По словам Петрова, власти субъекта РФ озвучили основные параметры регионального плана восстановления экономики на ближайшие годы, представив их бизнес-сообществу на заседании инвестиционного совета Ленинградской области.

«Первый этап плана предполагает работу по стабилизации социально-экономического развития. Второй направлен на обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения и экономики. Третий — восстановительный этап. Одна из новых мер поддержки инвесторов — субсидии в размере 1,16 миллиарда рублей на 2021–2023 годы на объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Средства для осуществления бюджетных инвестиций удалось высвободить по соглашению с Минфином РФ о реструктуризации обязательств субъекта перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», — пояснил советник губернатора Ленобласти.

Петров добавил, что программа по улучшению условий проживания населения будет продолжена.

«К примеру, в конце текущего года в Луге стартует самый масштабный проект строительства жилья для участников программы расселения аварийного жилья. До 2025 года будет построено семь домов на 1,2 тысячи квартир общей площадью 52 тысячи квадратных метров. Туда переедут чуть менее двух тысяч человек из аварийного жилья района. В Тихвине готовят пятно застройки и подключение к сетям для строительства дома, в который будут расселены 300 человек, проживающие в аварийном фонде. Строительство нового дома на 149 квартир начнется в будущем году. Можно утверждать, что решение проблемы ветхого жилья в регионе решается эффективнее, чем в других субъектах федерального округа», — отметил Петров.

О быстрых темпах восстановления экономики говорит статистика занятости населения области.

«За три месяца в регионе нашли работу для более 2,4 тысячи человек. При этом, по информации биржи труда Ленобласти, если в апреле были трудоустроены 300 человек, в мае – 503, то уже в июне центры занятости нашли работу для 1,6 тысячи человек. За первые дни июля уже трудоустроено 195 человек», — рассказал эксперт.

По словам Петрова, Ленобласть сохранила позиции в топ-20 национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составляемого АСИ. По итогам 2019 года регион занял 13 место.