Политолог ожидает продления выплат пенсионерам, безработным и детям в РФ после августа

Санкт-Петербург, 28 июля. По мнению ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, оказание государственной поддержки наиболее уязвимых групп населения в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, необходимо продолжить и после августа.

«Ситуация с пандемией коронавируса — непонятная. То, что нам рассказывает ВОЗ, ― тревожно. Во втором квартале падение доходов населения составило 8%. 53% респондентов считают, что им нужна господдержка. Это кислородная подушка, которая помогает им выстоять», — заявил Масленников в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наши социальные права. На какую помощь может рассчитывать гражданин России?».

По словам эксперта, государство вовремя помогло субсидиями семьям с детьми и безработным.

«Весь период пандемии государство осуществляло антикризисную поддержку по детскому направлению. Она коснулась семей общей численностью 26 миллионов человек. Мера была востребована, и она помогла людям. В августе нужно принимать решения по выплатам, которые действуют с апреля по август. Выплаты на детей действуют по август, выплаты безработным ― а дальше что? Скорее всего, надо продлевать. Пока что восстановление доходов и заработной платы отодвигается все дальше и дальше», — пояснил участник онлайн-конференции.

По словам экономиста, в первом полугодии дефицит бюджета государства составил около триллиона рублей, то есть по ВВП — около 2%, и по итогу года он прогнозирует дефицит в размере 5%. Для покрытия дефицита, государство, скорее всего, прибегнет к займу, уверен Никита Масленников, разместив облигации федерального займа на сумму порядка три триллиона рублей.