Сатановский рассказал, чем грозит врагам РФ возрождение проекта «Баргузин»

Москва, 28 июля. Российский военно-политический эксперт, востоковед Евгений Сатановский прокомментировал новость о возможном возрождении проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин». Он оценил боевые возможности данного вида вооружения, а также рассказал, как подобная установка будет использоваться военнослужащими ракетных войск стратегического назначения.

Ранее эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев сообщил, что российские инженеры могут разработать новый БЖРК, который способен встать на вооружение отечественной армии. Он также отметил, что комплекс может поступить в части РВСН уже через три-пять лет.

По мнению Сатановского, новый БЖРК поможет РФ быстро и эффективно ответить на возможную атаку со стороны противника. Он обратил внимание, что комплекс имеет хорошую маскировку, благодаря которой не может быть обнаружен и уничтожен разведкой других стран в случае полномасштабных военных действий.

Эксперт подчеркнул, что возрождение проекта «Баргузин» грозит врагам России серьезными последствиями, поскольку комплекс планируют использовать по принципу оружия «мертвой руки». Речь о боевых системах возмездия, которые гарантировано нанесут ответный удар по странам, атаковавшим РФ.

«Совершенно не важно, какой урон вам нанесен. Совершенно не важно, что до вас долетело. И совершенно не важно, какие стационарные системы у вас противник уничтожил. С вероятностью 100% из неизвестных никому, кроме операторов, точек страны по нему будет нанесен удар по принципу «мертвой руки», — объяснил Сатановский в эфире радио «Вести FM».

Политолог также отметил, что новый боевой железнодорожный ракетный комплекс станет идеальным оружием в условиях развала глобальной системы стратегического баланса, безопасности и контроля над вооружением.

Ранее Сатановский заметил, что Вашингтон обеспокоен появлением у России новейших оружейных систем последнего поколения, в частности, комплексами «Буревестник» и «Кинжал».