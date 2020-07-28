Экономист РАНХиГС призвал поднять МРОТ в России до 30 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 28 июля. По мнению доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Добромыслова, уровень пенсий в стране не соответствует жизненным потребностям российских пенсионеров. Но для того, чтобы поднять пенсии, необходимо существенно увеличить МРОТ, считает эксперт.

«Средняя пенсия у нас — 16 тысяч. И мы все знаем, что на нее сложно жить, она близка к прожиточному минимуму. Это не делает чести никому и создает большие финансовые трудности для людей преклонного возраста», — заявил Добромыслов в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Наши социальные права. На какую помощь может рассчитывать гражданин России?».

По словам экономиста, во время пенсионной реформы были допущены некие несправедливые оценочные расчеты в экономике, в результате чего индексация стажа за советский период была проведена недостаточно справедливо. Кроме этого, из-за проблем в экономике в 1990-е и начале 2000-х годов в пенсионных формулах неправильно учитывался средний заработок по стране.

«Эти неточности пытались исправлять, но весь вопрос заключается в том, что у нас не всегда связаны доходы ПФР с его расходами, что называется, актуарными расчетами. Здесь есть большая проблема, которая выливается в то, что сама пенсионная формула не дает адекватного расчета пенсии, для того чтобы пенсионер мог удовлетворить свои насущные потребности», — пояснил эксперт.

По его мнению, государство должно снова пересмотреть свои пенсионные обязательства, но предварительно необходимо повысить размер МРОТ.

«Вся пенсия у нас завязана на фонд заработной платы. Нельзя поднимать пенсию, не занимаясь системой оплаты труда. На сегодня в России есть недооцененный труд. Поэтому если подходить комплексно к решению этой задачи, то вначале надо повышать заработную плату, которая подтянет за собой уровень пенсионного обеспечения», — считает доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

По мнению Добромыслова, размер МРОТ в России должен составлять не менее 30 тысяч рублей.