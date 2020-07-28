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В Минздраве России назвали пять простых правил для укрепления здоровья

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В Минздраве России назвали пять простых правил для укрепления здоровья

Москва, 28 июля. Пять простых правил необходимо соблюдать для укрепления здоровья и долголетия, рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

По ее словам, есть определенный «индекс приверженности здоровому образу жизни» (ЗОЖ), который состоит из пяти пунктов. Учеными доказано, что несоблюдение этих норм населением может обернуться повышенной смертностью.

Драпкина напомнила о вреде никотина и призвала россиян отказаться от этой вредной и затратной привычки. Кроме того, специалист посоветовала каждый день есть по 400 граммов овощей и фруктов, устраивать себе часовые прогулки, не злоупотреблять солью и алкоголем.

«Вот пять простых советов всем, чтобы быть здоровыми гораздо дольше», — цитирует Драпкину НСН.

В Минздраве России назвали пять простых правил для укрепления здоровья

Ранее специалисты Национальной лаборатории Лоуренса Беркли подтвердили пользу ходьбы в быстром темпе для здоровья человека. Ученые выяснили, что интенсивная ходьба является хорошим упражнением для профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. По их словам, заметных результатов можно достичь, если заниматься по 30–60 минут ежедневно. А вот бег они назвали одним из самых простых и эффективных способов привести физическую форму в норму. Но предупредили о противопоказаниях.

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Источник: НСН
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