В Киеве назвали «сдавшего» Крым Турчинова предателем национальных интересов

Киев, 28 июля. Украинский экономист Максим Гольдарб обвинил в предательстве интересов Украины бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, который «сдал» Крым несколько лет назад.

Ранее Турчинов заявил, что готов встать в первые ряды «штурмового батальона», если украинский президент Владимир Зеленский прикажет наступать на Крым. Эксперт, комментируя ситуацию, назвал его предателем национальных интересов Украины.

«Этот шаг вызвал бурю эмоций, искусственную бурю – искусственную бурю искусственных эмоций. Тут же выступил Турчинов – за пять лет они увидели, что народ одурманен, он верит в то, что они говорят, и они не стесняясь на черное говорят белое, на белое – черное, для них это уже не играет никакой роли», — пояснил экономист в программе «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT.

Он указал, что Турчинов вместе с бывшим руководством Украины вели двойную игру. Именно экс-секретарь СНБО «сдал» Крым, и, как считает эксперт, предавать интересы государства можно разными способами, в том числе провокациями и отсутствием каких-либо приказов.

На днях Турчинов сделал громкое заявление, признавшись, что готов лично пойти на «штурм» Крыма, если украинский президент даст такой приказ. В России высказывание экс-политика откровенно высмеяли. В частности, сенатор Алексей Пушков отметил «храбрость» Турчинова, который осознает, что глава Украины никогда не отдаст такой приказ, пишет «Утро.ру».

Крым вошел в состав Украины в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно заявляла, что полуостров стал российским на законных основаниях, однако Киев решение крымчан до сих пор не может признать. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.