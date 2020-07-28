Афиногенов день: что за праздник, история и традиции, что можно и нельзя делать 29 июля

Афиногенов (Финогеев) день отмечается 29 июля (16 июля по старому стилю). В этот день церковь поминает священномученика Афиногена и десять его учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан в III веке.

История праздника

Согласно источникам, Афиноген был христианским епископом в Севастии (историческая область Малая Армения, сейчас — территория Турции). В годы царствования римского императора Диоклетиана в Севастии шли жестокие гонения на христиан, и часть последователей Афиногена была подвергнута жестоким наказаниям за отказ приносить жертвы языческим богам. Узнав о роли Афиногена в распространении христианства, власти хотели его арестовать, но не нашли, однако захватили десять его учеников. Тогда епископ сам явился на суд, требуя освободить своих последователей.

Правитель Севастии Филомарх отказался отпустить христиан, и Афиноген был заточен в темницу вместе со своими учениками. За отказ отречься от Христовой веры одиннадцать мучеников были подвергнуты пыткам и казнены. Перед смертью Афиноген услышал глас божий, который пообещал ему встречу в раю со своими учениками.

Традиции, приметы и поговорки

На Руси Афиногенов или Финогеев день считался одним из самых знойных, однако в это время уже ощущалось предчувствие осени. Именно с Финогеева дня, согласно приметам, перестают петь птицы.

На Афиногена крестьяне на Руси начинали убирать рожь. Первый ржаной сноп считался именинником, с ним выполнялись различные обряды, чтобы рожь не только хорошо родилась, но и долго хранилась. Именинный сноп старались сохранить в неприкосновенности до следующей посевной: солома и зерно от него считались целебными и использовались как лекарство для скотины и людей. При этом считалось очень важным сохранить до будущей весны хотя бы часть зерен, чтобы посадить их в землю.

Также, согласно приметам, на ржаном поле нужно было сохранить небольшую несжатую полоску, которая называлась «финогенова волотка» (волотка — верхняя часть снопа). Несжатые колосья по еще дохристианской традиции прямо на поле завивали в «бороду Волоса» (древнеславянского божества), который должен был обеспечить плодородие в будущем. Обряд завивания бороды обычно исполняли самые старые женщины села.

Поговорки на Финогеев день в основном были связаны с рожью, а также с погодой: если жатву приходилось вести в дождь, это считалось плохой приметой — урожай мог сгнить.

В народе говорили:

— Первый колосок Финогею, последний — Илье-пророку. — На Финогея молись солнышку — проси о ведрышке (то есть о хорошей погоде). — Финогей с дождем — все сгниет, хлеб в снопе прорастет.

Согласно приметам, поникшая ботва моркови в этот день предвещала дождь. А туманы на Финогеев день обещали обилие грибов. Поэтому именно с Финогеева дня на Руси начинался активный сбор грибов, считалось, что с этого времени их можно безопасно употреблять в пищу и заготавливать на зиму.

Что нельзя делать в Финогеев день 29 июля

Согласно приметам, в этот день нужно обязательно выйти в поле — собранные в этот день травы (а особенно рожь) считались целебными. Провести этот день безвылазно дома считается плохой приметой.

Поскольку праздник посвящен ржи, в этот день нужно быть особенно бережливым с хлебом: не дай бог выбросить кусок, это — к голоду и болезням.

Также в этот день нельзя залеживаться в постели, пьянствовать, объедаться. Поскольку праздник в этом году приходится на среду, по традиции день является постным — без мяса.