Киев, 28 июля. Киев рискует навсегда лишиться Донбасса, если не вернется к выполнению условий Минских соглашений, которые были достигнуты в формате «нормандской четверки». Об этом предупредил известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Разговор состоялся по инициативе Киева. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе, а также затронули вопрос мирного урегулирования гражданского конфликта.

Погребинский, комментируя переговоры Путина и Зеленского, заявил, что Киеву необходимо срочно вернуться к выполнению Минских соглашений. Он объяснил, что иначе страну будут ждать непоправимые последствия.

По словам политолога, если украинские власти и дальше будут продолжать отказываться от выполнения пунктов Минских соглашений, то гражданская война может быть попросту заморожена, что, в свою очередь, будет являться для Украины большой проблемой.

«Хотим Донбасс вернуть? И я хочу. Для этого надо соглашаться с автономией Донбасса. Если нет, тогда замораживание, потеря Донбасса и дальше — перетягивание каната, сложная ситуация с другими регионами и плохие перспективы для украинской государственности», — резюмировал Погребинский.

Ранее Погребинский прокомментировал новый законопроект Верховной рады о проведении местных выборов. Он заявил, что, если документ будет подписан президентом страны Зеленским — это будет означать, что Киев официально отказывается от выполнений Минских соглашений.