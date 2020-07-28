Эксперт заявил, что опасность магнитных бурь сильно преувеличена

28 и 29 июля Земля окажется на пути мощной магнитной бури, которая возникнет на Солнце. Однако эксперты не считают, что стоит сильно опасаться подобного явления. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей научный сотрудник ФИАН РАН Артем Ульянов рассказал, что основную опасность такие вспышки представляют только для тех объектов, которые находятся в космосе, на околоземной орбите.

«Эта информация важна в первую очередь для космонавтов, которые сейчас работают на МКС. Как правило, они в эти дни не планируют выходы в открытый космос, потому что там будет очень опасно. Конечно, орбитальная группировка спутников тоже подвергнется воздействию излучения. Но надо помнить, что подобное влияние учитывается при проектировании таких аппаратов. Поэтому в плане защищенности и надежности у спутников при таких обстоятельствах скорее всего не возникнет проблем и сбоев», — сказал собеседник ФАН.

Вторая группа риска – это пассажиры самолетов, находящиеся в полете во время магнитной бури. Но все, что находится на Земле, надежно защищено атмосферой, сказал Ульянов.

«Казалось бы, в первую очередь о своем здоровье должны беспокоиться люди, страдающие сердечными заболеваниями или имеющие кардиостимуляторы. Но в таких случаях я обычно говорю, что риск получить приступ от магнитной бури гораздо ниже, чем от информации, которую человек узнает о надвигающейся буре», — добавил собеседник ФАН.

Ульянов отметил, что известны механизмы, когда подобные вспышки на Солнце индуцируют токи в живых тканях и могут, например, спровоцировать у человека скачок давления. Однако он подчеркнул, что это явление еще не изучено до конца, а информационная степень влияния гораздо сильнее, чем непосредственные воздействия бури.

При этом Ульянов напомнил, что ученые могут спрогнозировать магнитную бурю и примерно определить ее мощность. Но средства прогнозирования сейчас не достаточно развиты, чтобы сказать точно, пострадает ли от этой вспышки вся электроника на Земле, добавил он, пояснив, что специалистам неизвестно, насколько точно и прицельно произойдет именно этот выброс корональных масс Солнца.

«Зафиксировать магнитную бурю можно при помощи специальных спутников, которые наблюдают за поведением нашего светила. Они постоянно фотографируют Солнце и передают эти данные на Землю. Как только ученые видят признаки зарождающейся бури, они могут спрогнозировать ее мощность. Если вспышка происходит в центральной области диска Солнца, то она, как правило, будет достаточно мощной. Слабые магнитные бури возникают ближе к краю диска», — сказал собеседник ФАН.

Он добавил, что подобные плазменные выбросы приходятся на период активности нашего светила. Сейчас Солнце приближается к такому пику, находясь в пограничном состоянии. Через год, максимум два наступит пик активности, спрогнозировал эксперт. И вот тогда, по словам Ульянова, подобные магнитные бури и вспышки станут повторяться чаще и будут все мощнее. Но вряд ли стоит так сильно опасаться их, заключил собеседник ФАН.