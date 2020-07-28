Таинственные поклонники принесли живые цветы на могилу Пуговкина

Москва, 28 июля. Неизвестные принесли живые цветы на могилу актера Михаила Пуговкина в преддверии годовщины его смерти. Захоронение украсили гвоздики и тюльпаны.

Пуговкин умер в 2008-м году вследствие обострения сахарного диабета в возрасте 85 лет, его похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы. Там покоятся многие российские артисты, поскольку погост считается престижным. Но даже несмотря на это, свежие цветы на могилах можно встретить довольно редко, если речь не идет о едва появившихся захоронениях.

Однако могила Пуговкина стала исключением — таинственные поклонники оставили на ней свежие гвоздики и тюльпаны в честь 12-й годовщины смерти актера. Не известно, приводили ли они в порядок само захоронение, но спустя долгие годы оно выглядит ухоженным. Опрятность нарушают лишь вездесущие одуванчики.

В последние годы жизни Пуговкину помогал его друг и коллега по актерскому цеху Александр Абдулов, которого тот пережил всего на пять месяцев. Товарищи похоронены рядом, так хотел Пуговкин, отмечает Nation News.

В начале этого года на одном из аукционов появился военный билет Пуговкина со стартовой ценой в 125 тысяч рублей. Вдова актера Ирина призналась, что была удивлена этим, когда узнала. В комментарии телеканалу «360» она заверила, что передавала документ в Смоленский краеведческий музей на хранение еще 10 лет назад, а сейчас с ситуацией вокруг него разбирается юрист.

Пуговкин особенно хорошо знаком зрителям по роли кинорежиссера Карпа Савельевича Якина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».