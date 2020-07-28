Песков рассказал о здоровье Путина после заявления Лукашенко о перенесенном COVID-19

Москва, 28 июля. Здоровье президента России Владимира Путина в порядке, его рабочий график не изменился. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности заявил, что переболел коронавирусом. Глава республики уточнил, что перенес заболевание «на ногах» и без симптомов. Результаты теста он получил во вторник.

Журналисты поинтересовались у Пескова, как себя чувствует российский лидер.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», — ответил пресс-секретарь главы РФ.

Коронавирусная инфекция унесла уже жизни более 658 тысяч человек практически по всему миру. Зафиксировано свыше 16 миллионов случаев COVID-19. В России санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется. Эксперты отмечали, что страна преодолела пик и вышла на плато. В РФ провели около 27,3 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, выявили 823 тысячи случаев COVID-19.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже начал клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.