В Сети оценили первый оргазм Асмус после расставания с Харламовым

Москва, 28 июня. Актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в Instagram провокационное видео, показав бурный «оргазм». Запись звезды рассмешила поклонников, они отметили, что актриса не теряет чувство юмора, несмотря на сложности в жизни.

Знаменитость опубликовала видеозапись, сделанную, судя по всему, на репетиции. Девушка показывает всю страсть, громко кричит и стонет, параллельно бьет руками по столу, создавая иллюзию «бешеного» секса.

«После развода оргазм только такой», — подписала публикацию 32-летняя актриса.

Интернет-пользователей не оставила в покое запись звезды сцены. Многие отметили чувство юмора артистки, а другие пошутили в ответ на тему интимной близости актрисы с ее бывшим супругом, юмористом Гариком Харламовым.

«Уж лучше такой, чем никакого, как до развода», — написал itsovernow20200715, комментируя первый «оргазм» актрисы после развода.

«Только нужно реально, а то в игре это не интересно», — добавила leliaiskhakova.

«И здесь имитация», — с сожалением отметил asylbeko_esjano.

В прошлом месяце стало известно о разводе Харламова и Асмус. Пара прожила в браке семь лет, у них подрастает дочь Анастасия.

Долгое время ходили слухи, что причиной расставания стали съемки Асмус в откровенных сценах фильма «Текст». Поговаривали, что звездная пара рассталась из-за измен. Позднее юморист опроверг все слухи, подчеркнув, что никто не виноват в их разрыве отношений.