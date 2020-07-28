Очевидец рассказал о приступе у Кондулайнен во время тоста в ресторане

Москва, 28 июля. Заслуженная артистка РФ, певица Елена Кондулайнен находится в больнице в тяжелом состоянии. Друг артистки рассказал, что приступ случился во время празднования в ресторане.

По словам свидетеля событий, в минувшую пятницу компания отмечала закрытие сезона в «Театре Луны» в ресторане в парке им.Горького и смотрела инсталляцию к новому спектаклю «Шпионка» с Кондулайнен в главной роли.

«Елена подняла фужер, чтобы сказать тост, и у нее упала рука. Все случилось на наших глазах. Вызвали скорую. У Лены была затруднена речь, правую руку не могла поднять», — рассказал он в комментарии kp.ru.

Актрису отвезли в реанимацию Боткинской больницы, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Ее лечат замечательные врачи, условия в больницы нормальные. Друг Кондулайнен отметил, что певица на днях вернулась из Финляндии, где провела два месяца.

Как сообщил «СтарХит», у певицы диагностировали инсульт. У Кондулайнен нашли острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическую энцефалопатию и общую заторможенность речи.

При этом режиссер и художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов утверждает, что певицу уже перевели в палату, вчера ее состояние улучшилось. Медики также обратились с просьбой к поклонникам и знакомым звезды, чтобы ее не беспокоили лишний раз.