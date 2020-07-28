Режиссер Проханов рассказал о состоянии госпитализированной Кондулайнен

Москва, 28 июля. Режиссер и художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов рассказал о состоянии госпитализированной актрисы Елены Кондулайнен.

Кондулайнен в минувшую пятницу попала в больницу из ресторана, где была на вечере выпускников. Актриса почувствовала себя плохо, когда произносила тост, пишет «Культуромания». Артистка не хотела ехать в больницу, однако ее окружение настояло на том, чтобы она обратилась за медицинской помощью. По данным некоторых СМИ, у звезды диагностировали инсульт.

По словам 67-летнего режиссера, состояние заслуженной артистки улучшилось. Знаменитость перевели из отделения реанимации в больничную палату.

«В палату перевели. Вчера было получше ей», — сказал режиссер.

Как пишет «Пятый канал», 62-летняя актриса остается под наблюдением врачей. Медики также обратились с просьбой к поклонникам и знакомым звезды, чтобы ее не беспокоили лишний раз.

Кондулайнен снялась в более чем 40 фильмов. После съемок в картине «Сто дней до приказа» за ней закрепилось звание секс-символа СССР. Женщина решила не ограничиваться только актерской карьерой и попробовала свои силы в музыке — она исполняет авторские песни.