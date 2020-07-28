Валерий Коровин: За призывами сносить памятники в России стоит логика BLM

В нашей стране все чаще звучат требования о сносе памятников историческим деятелям минувших веков, прославившимся на поприще расширения границ Российского государства, причем не только на Северном Кавказе, но и, например, в Сибири. Конечно, подобные требования диктуются вовсе не притеснением народов двести, триста или пятьсот лет назад, а их нынешней политизацией.

Безусловно, все то множество народов, которые соучредили Российское государство, имеют равные права на него. Однако политизация того или иного народа не только в нашей стране, но и в других точках планеты, навешивание на него атрибутов «политической нации», превращение его в политическое «чучело» современного мира представляют угрозу для целостности любого государства. И чем крупнее это государство, тем угроза сильнее.

Понятно, что учреждение всякого государства, особенно если это происходило в предыдущие эпохи, его дальнейшее становление и достижение могущества всегда были основаны на насилии, крови, притеснениях. Но в эпоху «минимального гуманизма», в которую мы вошли совсем недавно, демонизации подвергается вообще любое насилие, как таковое. Подобная демонизация ведется в рамках либеральной идеологии, которой институт государства в принципе противен и должен «отмереть» — со всеми его функциями и проявлениями.

Отсюда — излюбленные вопли либералов и «минимальных гуманистов» о том, что государства-де «слишком много», что оно слишком вмешивается в наши дела, позабыв о своей функции «ночного сторожа», что оно слишком жесткое и постоянно позволяет себе принуждение.

Ярким примером либерального отторжения государства и борьбы с ним является движение «Black lives matter» в США. Оно пытается разрушить остатки той Америки, какую мы знаем, в рамках либерального стремления «раскрепостить человека». Последнее подразумевает не только освобождение от государственного насилия, но и избавление от всей западной цивилизационной парадигмы, включающей, естественно, историю Старого и Нового Света. Именно это движение, при полном одобрении традиционно антигосударственных глобалистских либеральных структур, и сносит сегодня в Штатах памятники.

Ровно те же самые тенденции проявляются сегодня и в некоторых российских регионах, где требуют «свернуть» текущее государство, с его постулатами порядка и дисциплины, и заодно осудить его разнообразные проявления в истории.

По сути, стремление к сносу памятников — это и есть проявление «минимального гуманизма», который любое насилие, даже дворовую драку или инцидент в трамвае, где кто-то наступил кому-то на ногу, считает травмирующим и преступным. Перед нами — «женская логика» победившего либерального феминизма, который не остановится до тех пор, пока не вычистит последние символы, ассоциирующиеся с насилием, включая памятники русским строителями государства «меж трех океанов». Этот феминизм, в основе своей, призван минимизировать любые проявления мужского, маскулинного, волевого начала.

Напомню, что функция мужчины в традиционном обществе — служить Богу или умирать за Отечество. Остальное, то есть вся сфера материального быта, — это женская стезя. Собственно, те, кто требуют сноса памятников и вопят о притеснении со стороны государства, — это люди, вставшие как раз на путь «женской логики». Сущностно это уже никакие не мужчины, а бабы, даже если они носят бороды и мужскую одежду.

В каком-то смысле, это психическое расстройство, коллективная болезнь, общественная опасность которой заключается в ослаблении опор государства и в искусственной — целиком деструктивной и отчаянно постмодернистской — политизации народов.