Эксперты и политики рассказали, что будет с пенсиями и социальными выплатами в России

«Наши социальные права. На какую помощь может рассчитывать гражданин России?» — эти темы обсуждались в ходе очередного онлайн-эфира, который во вторник, 28 июля, провели Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот».

Модераторами дискуссии выступили гендиректор ФАН Евгений Зубарев и член Общественной палаты Ленинградской области, советник губернатора Владимир Петров.

Ленинградская область — социальный регион

В начале обсуждения Владимир Петров рассказал, чем живет Ленобласть и как там решаются социальные проблемы. По словам политика, область не только полностью выполняет все федеральные программы по социальному обеспечению граждан, но и вводит дополнительные региональные меры поддержки россиян, что особенно актуально на фоне пандемии COVID-19, вызвавшей серьезный спад экономики.

Это и строительство жилья по программам расселения, и корректировка критериев нуждаемости, что позволило расширить категорию лиц, имеющих право на дополнительные выплаты, и другие меры поддержки граждан и бизнеса.

«Областное законодательное собрание рассматривает вопрос повышения критерия нуждаемости до 100% от среднего дохода (в ЛО это 31 900 рублей) для назначения ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов труда и детей войны, — рассказал Петров. — Не буду лукавить, если скажу, что за всю историю области сегодня у нас в регионе самая лучшая система соцзащиты, хотя, конечно, проблем и трудностей хватает».

Петров напомнил, что в связи с пандемией все семьи с детьми дважды получили по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

«В свою очередь, губернатор Ленинградской области для поддержки семей с детьми дополнительно ввел единовременную выплату в три тысячи рублей на детей от 16 до 18 лет из многодетных и малообеспеченных семей, а также на детей-инвалидов», — рассказал он.

Помощь, в том числе региональную, получает и бизнес, и самозанятые, отметил член областной Общественной палаты.

«Могу утверждать, что пандемия подстегнула региональные власти более чутко относиться к проблемам людей», — заявил Петров, упомянув также о важнейших инфраструктурных проектах, которые продолжают реализовываться, несмотря на пандемию.

В частности, Владимир Петров рассказал, что Ленобласть планирует построить заводы по переработке мусора к 2023 году.

Оксана Дмитриева: Труженики тыла — очень обиженная категория граждан

Один из самых популярных петербургских политиков, глава фракции «Партии Роста» в законодательном собрании Петербурга Оксана Дмитриева положительно отреагировала на информацию из СМИ, что конфискованные у коррупционеров банковские вклады могут пополнить Пенсионный фонд.

«Если дотацию из бюджета сократят на сумму конфискованных средств, то для ПФР ничего не изменится, но если это дополнение, то любые дополнительные средства — это благо, — отметила Дмитриева. — Да, это не тот объем средств, который может решить проблему, однако с политической и социально-психологической точек зрения — это правильная мера».

При этом Дмитриева указала на несовершенства российской пенсионной системы, которая, по ее словам, носит уравнительный характер.

«Люди правильно жалуются, что, мол, «я работал в горячих цехах, а сосед, который пьянствовал, получает больше». И это не специфика регионов — это специфика самой пенсионной системы», — говорит она.

Проблема еще и в том, что в богатых регионах местные власти имеют возможность лучше поддерживать своих пенсионеров, чего лишены пожилые люди из дотационных областей, отмечает она.

«Однако, можно считать, что этот порядок в чем-то справедлив, — считает Дмитриева. — Например, в Москве прожиточный минимум выше, жизнь дороже, так что региональная доплата обоснована. Да, пенсионер с региональной московской доплатой может получать больше, но и жизнь в Москве дороже, чем в другом регионе».

В то же время, есть категории пенсионеров, в том числе труженики тыла в Великую Отечественную войну, которые все еще чувствуют себя обиженными, отмечает Дмитриева, которая в течение многих лет пробивала закон о повышении пенсий этой категории граждан.

«На данный момент труженики тыла ― это люди старше девяноста лет, и это очень обиженная категория», — признает Дмитриева.

Дмитриева: Если сделали ошибку, лучше ее исправить

По мнению Оксаны Дмитриевой, Пенсионный фонд должен иметь возможность не только распределять, но и самостоятельно зарабатывать деньги.

«Да, накопительная пенсионная система у нас провалилась, но она провалилась во многих странах. В Норвегии, которую нам ставят в пример [по пенсионному обеспечению граждан], ― деньги не от взносов, а от нефти. Как всегда, наши горе-реформаторы слышали звон, не зная, где он», — говорит она про экономические реформы в 1990-х.

Оксана Дмитриева напомнила, что ранее вводившаяся накопительная программа пенсионной реформы приостановлена, но средства, которые вносились с 2002 по 2014 годы, фактически украдены.

«Эти деньги кем-то прикарманены, — говорит она. — Люди с накопительной системы денег не получают, их практически профукали».

Дмитриева также резко выступает против повышения пенсионного возраста в России и считает, что это решение следует отменить.

«Нужно вернуться к старому пенсионному возрасту. И второе: провести индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сегодня у работающих пенсионеров пенсии заморожены, они не индексируются. Получается, что у работающих пенсионеров пенсия меньше, чем у предпенсионеров. Это большая дискриминация», — говорит она.

По мнению Дмитриевой, возвращение к старому пенсионному возрасту (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин) будет выгодно всем, в частности, эта мера снимет напряжение на рынке труда.

«У нас просто нет достаточного количества рабочих мест. Если сделали ошибку — лучше ее исправить», — призывает Оксана Дмитриева.

Никита Масленников: Выплаты пенсионерам, безработным и детям будут продлены

Ведущий эксперт Центра политических инициатив Никита Масленников считает, что за время пандемии государство сумело грамотно поддержать самые уязвимые категории граждан, в первую очередь семьи с детьми, которые получили «живые» деньги.

«Мера востребована, она помогает людям. Здесь не только выплата десяти тысяч, но и по пять тысяч в месяц [на детей до трех лет]. Непонятна дальнейшая ситуация с пандемией, то, что нам рассказывает ВОЗ, звучит тревожно. За второй квартал падение доходов граждан — до восьми процентов, на этом фоне 53% респондентов считают, что им нужна господдержка, чтобы выстоять. Все эти выплаты — это кислородная подушка для населения», — говорит политолог.

По мнению Масленникова, правительству следует продлить действие мер поддержки для наиболее пострадавших категорий граждан.

«Думаю, выплаты пенсионерам, безработным и детям будут продлены и после августа», — отмечает экономист.

Почему растет евро

Модератор дискуссии Евгений Зубарев попросил Масленникова объяснить заметное ослабление рубля в последние дни.

«Евро рос в паре с долларом примерно семь дней», — напомнил Масленников.

Отметим, во вторник эта тенденция продолжилась.

«Это реакция — колебания на валютном рынке, связанные с экономикой ЕС. Можно ожидать подрастания доллара, хотя в перспективе американской валюте предстоит тяжелая судьба», — предрекает экономист.

Тем не менее на дефолт в США рассчитывать не стоит, говорит он.

«Американцы научились управлять долгом. Евро будет расти, но дефолта при нашей жизни мы в США не увидим, хотя проблемы у американцев будут», — «успокоил» россиян Никита Масленников.

Константин Добромыслов: Индексация пенсий за советский стаж должна быть пересчитана

Кандидат экономических наук, сотрудник Академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС) Константин Добромыслов считает, что у государства хватит денег на выплаты пенсионерам и льготникам.

«Не вижу тут проблемы, бюджет позволяет, все варианты просчитаны. Полагаю, правительство не давало пустых обещаний. Другое дело, что есть сложности в формировании бюджета», — отмечает он.

В то же время экономист согласен с мнением, что нынешняя пенсионная реформа несправедлива, а значит, нуждается в пересмотре.

«Индексация пенсий за советский стаж должна быть пересчитана, — говорит эксперт. — Средняя пенсия у нас — 16 тысяч рублей, на нее сложно жить, она близка к прожиточному минимуму. Неплохо бы сделать перерасчет. В то же время пенсии у нас завязаны на фонде зарплаты. Нельзя поднимать пенсию без изменения системы оплаты труда».

По мнению экономиста, нужно увеличить и прожиточный минимум в России. МРОТ должен быть увеличен до 30 тысяч рублей, считает Добромыслов.