Лукашенко рассказал о перенесенном коронавирусе

Минск, 28 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом. Об этом он заявил на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности.

Глава Белоруссии, открывая встречу, извинился на свой сорванный голос. Президент объяснил, что причиной стал перенесенный «на ногах» коронавирус.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — заявил он.

Лукашенко отметил, что получил положительный результат на коронавирус сегодня, 28 июля. Он добавил, что ему удалось переболеть бессимптомно, как это делают 97% белорусов.

Лукашенко ранее неоднократно подчеркивал, что во время распространения коронавируса нужно наоборот как можно больше проводить времени на свежем воздухе. Президент Белоруссии рассказал, что губернатор Витебской области Николай Шерстенев излечился от COVID-19 с помощью косы.

Случай Шерстенева, по мнению Лукашенко, подтверждает высказанную им ранее мысль о том, что «трактор всех вылечит».Об этом белорусский лидер говорил еще в начале эпидемии. Тогда же политик выступил против введение режима нерабочих дней и соблюдения всеми самоизоляции.