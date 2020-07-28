Кличко на костылях пригрозил чиновникам новым наказанием

Киев, 28 июля. Мэр Киева Виталий Кличко травмировал ногу и вынужден ходить на костылях. Бывший боксер призвал чиновников не радоваться и пригрозил новым наказанием.

Кличко сообщил, что в субботу «гонял вандалов», которые расписывали стены в центре украинской столицы. Погоня закончилась для мэра плачевно ― старая спортивная травма напомнила о себе. Кличко надорвал ахиллово сухожилие и пришел на заседание Киевсовета на костылях.

«Может, безответственные чиновники радуются, что временно «волшебные пендели» не будут долетать? Так теперь появилась новая опция для нерадивых — «накостылять», — написал Кличко в Facebook.

Кличко известен не только своим спортивным прошлым, но фразами, которые стали крылатыми. Ранее мэр Киева отметился необычным выступлением перед камерами — в этот раз он не смог выговорить сразу два слова. Во-первых, у киевского градоначальника вызвало трудности украинское слово «після» («после»), вместо которого он произнес нечто совершенно другое и не вполне приличное. Во-вторых, проблемой для Кличко стало слово «сенсационных», которое он смог произнести лишь с пятой попытки.

На экономическом форуме в Давосе мэр Киева не смог с первого раза произнести слово digitalization, чем вызвал смех аудитории. В новогоднем поздравлении Кличко пожелал киевлянам «не знать горя, любви, удачи, счастья и особенно здоровья».