Лещенко стал комментатором закрытия Олимпиады-1980 на Первом из-за трагической случайности

Знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко признался, что стал комментатором церемонии закрытия летней Олимпиады 1980 года, которую 1 августа покажет Первый канал, из-за трагической случайности.

Народный артист РСФСР рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что первоначально пару известному спортивному телекомментатору Кириллу Набутову должен был составить бывший борец, олимпийский чемпион Александр Иваницкий.

«Да, мы комментировали церемонию закрытия Игр, — отметил Лещенко. — Я делал это [уже раньше] — комментировал «Евровидение», еще что-то. Но не в этом дело. Дело в том, что, вы знаете, это такая трагическая случайность. Набутов должен был это делать с Иваницким».

По словам собеседника ФАН, он должен был появиться за кадром «эпизодом». Но все изменила трагедия, случившаяся на предыдущей неделе в Московской области.

«Вы же знаете, что он утонул несколько дней назад? — спросил Лещенко, имея в виду Иваницкого. — Он пошел за грибами в лес и пропал. Его кинулись искать и через два дня увидели его тазик на берегу. Потом водолазы нашли тело. Он переплывал там все время реку».

И после этого в процесс включился народный артист РСФСР, который, к слову, давно знаком с Набутовым.

«Он очень талантливый человек и хороший импровизатор, — сказал собеседник ФАН. — И мы так весело провели время [во время записи программы], смеялись. Все прошло прекрасно... Мишка, улетающий в небо, будет, конечно!»

Ранее стало известно, что практически весь предстоящий субботний эфир Первый канал посвятит прошедшим в Москве XXII летним Олимпийским играм, 40-летний юбилей которых отмечается в эти дни.

Церемонию открытия прокомментируют Кирилл Набутов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, а церемонию закрытия — Набутов и Лев Лещенко.

При этом в обеих трансляциях будут сохранены оригинальные комментарии Александра Каверзнева и Валентины Леонтьевой (открытие) и Каверзнева, Николая Озерова и Евгения Синицына (закрытие).

Кроме того, 1 августа Первый канал покажет документальные фильмы «Олимпиада-80. Больше, чем спорт», «Олимпиада-80. О, спорт, ты — мир!» и специальный выпуск передачи «Сегодня вечером».

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий 22 июля пошел в Подмосковье за грибами и пропал. Через двое суток было обнаружено его тело. Заслуженный мастер спорта СССР утонул, переплывая реку Вейна.